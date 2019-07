Usa: amministrazione Trump nega status di immigrato temporaneo ai venezuelani nel paese (2)

- Carlos Vecchio, il diplomatico incaricato dall'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, di "rappresentare" il paese presso gli Stati Uniti, ha incontrato ieri, 16 luglio, i senatori statunitensi Marco Rubio e Bob Menendez e valutato i meccanismi per garantire la protezione dei venezuelani che cercano rifugio negli Stati Uniti. "Il Senato degli Stati Uniti è impegnato a trovare una soluzione bipartisan alla crisi in Venezuela", ha detto Vecchio in una dichiarazione affidata all'ambasciata venezuelana a Washington. "Abbiamo discusso con i senatori Marco Rubio e Bob Menendez i meccanismi per garantire la residenza legale per i venezuelani negli Stati Uniti in modo che nessuno venga rimpatriato". Vecchio ha spiegato che è importante che i cittadini venezuelani negli Stati Uniti non debbano preoccuparsi del loro status di immigrati in attesa che finisca la crisi politica in Venezuela. (Was)