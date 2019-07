Serbia-Francia: Macron conclude visita a Belgrado, focus su dialogo con Pristina e allargamento Ue (4)

- Le autorità della Serbia e della Francia hanno firmato una dichiarazione d'intenti che conferma Parigi partner strategico nella realizzazione della metropolitana. Il documento è stato sottoscritto dal ministro serbo delle Finanze Sinisa Mali, da quello delle Infrastrutture Zorana Mihajlovic, dal sindaco di Belgrado Zoran Radojicic e dall'ambasciatore francese Frederik Mondoloni. In occasione della visita del presidente Macron, inoltre, Mbda ha annunciato la firma di un contratto per l'acquisizione dei sistemi di difesa aerea a corto raggio Mistral 3 da parte del ministero della Difesa di Belgrado. Secondo quanto riferito con un comunicato dal consorzio europeo, con questo primo ordine la Serbia diventa il 32mo paese cliente per il missile Mistral e il decimo paese invitato a entrare nel club degli utenti di Mistral. Ciò consentirà alla Serbia di beneficiare dell'esperienza condivisa dalle molte forze che gestiscono il Mistral in Europa e di contribuire alla definizione degli sviluppi futuri dei sistemi d'arma basati su questo missile, precisa la nota. Il contratto prevede l'acquisizione di missili Mistral, attrezzature e logistica connesse e la fornitura di assistenza tecnica e materiale per l'integrazione del missile sui veicoli delle Forze armate serbe. (segue) (Seb)