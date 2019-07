El Salvador: procura generale crea unità speciale per indagare sulle persone scomparse

- Il procuratore generale della Repubblica di El Salvador, Raul Melara, ha annunciato la creazione di una nuova unità specializzata della procura esclusivamente dedicata alle indagini sui casi di persone scomparse, che sarà operativa a partire da domani, 17 luglio. L'unità sarà guidata dal procuratore Guadalupe Echeverria, ex capo dell'Unità anti-omicidi della procura che coordinerà un pool di nove pubblici ministeri in tutto il paese. "Intendiamo avere un pubblico ministero in ogni ufficio dipartimentale della procura per affrontare questo problema", ha affermato Melara. (segue) (Mec)