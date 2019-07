El Salvador: procura generale crea unità speciale per indagare sulle persone scomparse (4)

- Il nuovo governo di El Salvador, guidato dal presidente Nayib Bukele, ha intrapreso una battaglia contro la criminalità. Subito dopo le elezioni, il governo ha approvato il "Piano di controllo territoriale", la nuova strategia varata dal governo per contrastare le organizzazioni criminali e riportare gli indici di violenza del paese a livelli accettabili. Il piano prevede un'azione di "tolleranza zero" nei confronti delle pratiche criminali contro cui, secondo l'attuale governo, è stato dato poco peso nel tempo. In questo capitolo rientra la decisione di incrementare la presenza delle forze di sicurezza nelle zone ritenute nevralgiche della criminalità. I dettagli operativi sono stati trasmessi alla commissione sicurezza del parlamento, ma non diffusi ai media, per ragioni "di opportunità". (segue) (Mec)