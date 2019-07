El Salvador: procura generale crea unità speciale per indagare sulle persone scomparse (5)

- In primis è stato disposto il regime di emergenza all'interno dei penitenziari che prevede tutte le celle chiuse 24 ore al giorno e l'oscuramento del segnale dei telefoni cellulari. Di fatto, riportano i media locali, gran parte degli ordini di estorsioni, omicidi e altri reati arrivano proprio dai carcerati grazie ai cellulari e ai servizi internet che permettono loro di mantenere i contatti con le bande criminali di appartenenza. Inoltre, tra il 22 e il 23 giungo, il governo salvadoregno ha disposto il trasferimento di circa 1.600 criminali nelle prigioni di massima sicurezza, ponendosi come obiettivo quello di interrompere i legami tra le varie strutture criminali. Poco dopo il suo insediamento, avvenuto lo scorso 1 giugno, aveva parlato di un intervento "integrale" per riportare la legalità su territorio. Una azione congiunta delle forze di sicurezza e di iniziative civili: "Lo Stato inizierà a controllare il territorio con tutte le sue capacità: educazione, salute, infrastruttura. Riportiamo lo Stato nel suo insieme, per recuperare il territorio in modo integrale", spiegava il neo presidente. (segue) (Mec)