Brasile: ministero Salute sospende contratti per produzione di 19 medicinali a distribuzione gratuita

- Il ministero della Salute brasiliano ha sospeso nel corso delle ultime 3 settimane contratti per la produzione in totale di 19 medicinali distribuiti gratuitamente dal Sistema sanitario nazionale (Sus) prodotti in 7 laboratori pubblici del paese. Lo riporta un'inchiesta giornalistica del quotidiano "O Estado de Sao Paulo" che ha pubblicato i documenti che indicano la sospensione dei Partenariati di sviluppo produttivo (Pdp) siglati dal governo con i laboratori per la produzione di medicinali per pazienti affetti da cancro, parkinson, diabete e nefropatie. I laboratori che producono in regime di Pdp forniscono i medicinali a prezzi inferiori del 30 per cento rispetto a quelli del mercato. Secondo il ministero la misura non genererà problemi nella popolazione dal momento che i medicinali saranno acquistati "attraverso altri mezzi previsti dalla legge", si legge in una nota. Le associazioni che rappresentano laboratori pubblici tuttavia, riferiscono di perdite annuali 1 miliardo di dollari nel settore e il rischio di penuria di medicinali salvavita che beneficiano oltre 30 milioni di pazienti. (Brb)