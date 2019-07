Usa: Camera approva risoluzione di condanna contro commenti "razzisti" di Trump (2)

- I tweet sono stati etichettati dai Democratici come "razzisti" e disdicevoli per un presidente. “Tutto quello che sto dicendo (è che) se vogliono andarsene, possono andarsene", aveva dichiarato Trump ai giornalisti, riferendosi alle continue critiche mosse dalle deputate agli Stati Uniti. La presidente della Camera dei rappresentanti, la democratica Nancy Pelosi, ha sollecitato tutti gli esponenti del suo partito a sostenere la risoluzione di condanna contro le parole del presidente contro le quattro deputate progressiste "La Camera non può permettere che la caratterizzazione del presidente degli immigrati nel nostro paese rimanga tale e i nostri colleghi Repubblicani devono unirsi a noi nel condannare i tweet xenofobi del presidente", aveva scritto Pelosi in una lettera ai Democratici della Camera. (Was)