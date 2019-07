Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, ruolo di Pristina in dialogo è aumentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo della Francia negli sforzi per raggiungere un accordo tra Kosovo e Serbia è aumentato. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, in un ricevimento che ha segnato il giorno della presa della Bastiglia, la giornata nazionale della Francia, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Kosovapress". "Vorrei sfruttare questa opportunità per ringraziare il presidente francese per il suo impegno, che è un indicatore dell'aumento di interesse per i Balcani occidentali. Ora è necessario negoziare un quadro sul riconoscimento reciproco nelle frontiere esistenti tra il Kosovo e la Serbia e un'iniziativa di dialogo che consenta anche al Kosovo di sostenere il dialogo", ha affermato il premier di Pristina. (segue) (Kop)