Finestra sul mondo: Francia-Serbia, Macron a Belgrado per rafforzare i rapporti bilaterali

- Il presidente Emmanuel Macron è oggi in Serbia, per una visita di due giorni volta a rinsaldare i rapporti tra Parigi e Belgrado. Lo riferisce la stampa francese, ricordando che il viaggio era stato inizialmente fissato a dicembre dello scorso anno ma poi è stato rinviato a causa della crisi dei gilet gialli. Macron è così il primo presidente francese a ritornare in Serbia dopo la visita effettuata nel 2001 da Jacques Chirac, l’allora capo dello Stato francese. “La Francia è stata meno presente di altri in questi ultimi quindici anni”, ha dichiarato l’Eliseo. Nel corso della visita verranno firmati diversi accordi nel settore della cooperazione militare e dell’acquisto di equipaggiamenti. Macron sarà accompagnato da alcuni rappresentanti di imprese francesi come Vinci, Egis e Suez. Tra i dossier economici, c’è quello riguardante la costruzione della linea di metropolitana di Belgrado, che vede il gruppo francese Alstom in concorrenza con i cinesi di Powerchina. Macron e il suo omologo serbo, Aleksandr Vucic, evocheranno inoltre i rapporti tra la Serbia e il Kosovo dopo che il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, ha imposto dazi doganali del 100 per cento a prodotti provenienti dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina. (Sit)