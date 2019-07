Serbia-Francia: presidente Vucic, "forse mai" un colloquio così aperto come con Macron

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha definito "aperto e sincero" il colloquio odierno con l'omologo francese Emmanuel Macron. In una conferenza stampa seguita all'incontro, Vucic ha detto di non avere "forse mai" avuto prima d'ora "con nessuno" un colloquio così aperto e sincero. La riunione fra i due capi di Stato, avvenuta a Palazzo Serbia, è durata un'ora e mezza mentre l'agenda prevedeva una durata di mezz'ora. "Ho spiegato tutti i nostri problemi, innanzitutto riguardo alla soluzione del nodo del Kosovo", ha precisato ancora Vucic aggiungendo di aver chiesto alla Francia aiuto per il percorso europeo della Serbia e per la risoluzione della crisi kosovara. Al centro dell'incontro, ha inoltre detto Vucic, è stata anche la cooperazione economica fra i due paesi. "Vedremo di spingere in avanti tutti i lavori e i processi, ovvero la costruzione della metro a Belgrado, un grande progetto", ha osservato il capo dello Stato. (Seb)