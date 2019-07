Finestra sul mondo: Francia-Serbia, Macron a Belgrado per rafforzare i legami tra i due paesi

- Il presidente Emmanuel Macron termina oggi una visita di due giorni a Belgrado, organizzata per rafforzare i legami franco-serbi. Ne parla il quotidiano francese “Le Monde”, spiegando che nella regione Macron vuole posizionarsi come “garante dell’influenza europea” per contrastare l’avanzata di Cina e Russia. “La Serbia è una grande nazione europea. In un momento in cui alcuni pensano a questa regione come a un teatro di influenza delle potenze, lei resta attaccata alla sua sovranità”, ha detto Macron durante la conferenza stampa. Per l’incontro con il suo omologo francese, il presidente serbo, Aleksandr Vucic, ha mobilitato i cittadini organizzando un grande raduno popolare. Tra i principali dossier al centro dei colloqui c’è quello riguardante i rapporti tra Kosovo e Serbia. L’Eliseo fa sapere che “l’importante è la stabilità e vogliamo incoraggiare coloro che sostengono il dialogo per evitare un aumento delle tensioni”. Inizialmente era stato previsto un incontro a Parigi che però è stato annullato. La presidenza ha fatto sapere che il vertice “avrà luogo quando le condizioni saranno riunite”. L’equilibrio delle relazioni tra Serbia e Kosovo è una delle condizioni preliminari per l’entrata di Belgrado nell’Unione europea. La Serbia è stata riconosciuta nel 2012 come paese candidato, ma Macron pensa che sia prima necessario stabilizzare i rapporti a Bruxelles. (Sit)