Nota per gli utenti

- - Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Serbia: si conclude oggi la visita di due giorni del presidente francese, Emmanuel Macron, in Serbia. I colloqui con il capo dello Stato, Aleksandar Vucic, e la firma di alcuni accordi, i momenti centrali della visita. Macron ha confermato il sostegno al dialogo tra Belgrado e Pristina. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 13.- Giappone-Russia: la strada verso la soluzione della disputa per la sovranità sulle Curili Meridionali appare sempre più in salita, dopo l’ultima chiusura di Mosca a colloqui sulla spartizione delle isole. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 12.- Mediterraneo Orientale: la Turchia risponde dell'Unione europea con l'invio di una quarta nave nelle zone ricche di idrocarburi. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17. (Res)