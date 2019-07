Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, grato a Macron nel definirci paesi europei (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'individuazione di un accordo nei prossimi mesi e l'astensione da mosse unilaterali da tutte le parti sono stati gli obiettivi sottolineati da Macron nel corso della conferenza stampa. "Gli avvenimenti degli ultimi mesi ci preoccupano e le decisioni che vanno contro gli accordi devono essere eliminate", ha ancora dichiarato il capo dell'Eliseo. Riguardo al processo di allargamento dell'Unione europea, Macron ha dichiarato che Bruxelles deve attuare delle riforme interne prima di poter completare il processo e accogliere altri paesi come la Serbia. Il presidente francese ha infine osservato che l'Ue "non può funzionare" come è adesso con 28 Stati. Oltre al colloquio fra i due capi di Stato si è tenuta presso la sede di Palazzo Serbia la riunione delle delegazioni dei due paesi e la firma di 22 accordi bilaterali. Fra i più importanti vi è stato quello relativo alla realizzazione di una metropolitana nella città di Belgrado. (Kop)