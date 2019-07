Difesa: Uruguay, parlamento approva legge quadro di riforma Forze armate (5)

- L'Aviazione manterrà invariato il numero di generali, sei in totale, ma perderà cinque colonnelli passando da 50 a 45. La Marina militare da parte sua aumenterà il numero di ammiragli da sei a sette mentre ridurrà il numero di capitani da 76 a 70. In termini percentuali il governo riduce del sette per cento la quantità di ufficiali con il rango di generale o equivalente, e del diciassette per cento la quantità di ufficiali con rango equivalente a quello di colonnello. Un altro aspetto della riforma è la creazione di un sistema unico di promozioni per tutte le Forze armate basato su concorso. Attualmente solo l'Esercito prevede questa modalità mentre in questo modo verrebbe esteso anche a tutte le gerarchie dell'Aviazione e della Marina. Le proposte di base della riforma provengono su suggerimenti elaborati all'interno delle stesse Forze Armate, mentre il testo definitivo è stato redatto da esperti del ministero della Difesa guidato da Jorge Menendez. (segue) (Abu)