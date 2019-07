Difesa: Uruguay, parlamento approva legge quadro di riforma Forze armate (6)

- Un capitolato importante della nuova Legge prevede inoltre estendere la giurisdizione delle Forze Armate attraverso la creazione di due "zone speciali" di intervento: la custodia perimetrale delle carceri ed il controllo e la vigilanza delle zone di frontiera. In quest'ultimo caso il progetto stabilisce che i militari possono effettuare missioni di pattugliamento, identificazione, controllo stradale e arresto in flagranza di reato all'interno di una striscia di 20 km lungo la frontiera. Il testo della legge specifica inoltre che i 20 km di spessore si contano "a partire dai limiti definiti dai trattati internazionali" ma che sono "esclusi i centri cittadini" e che le Forza Armate in nessun caso hanno la facoltà di irrompere nelle "dimore private". Il progetto chiarisce inoltre che "nel caso il personale militare designato per la missione si vedesse obbligato a usare metodi coercitivi", dovrà farlo "in modo razionale, progressivo e proporzionale, esaurendo previamente tutte le istanze di dissuasione a disposizione a seconda del caso". (Abu)