Difesa: posizione di armi nucleari statunitensi in Europa rivelate accidentalmente da documento organismo Nato

- Un documento recentemente pubblicato - e successivamente cancellato - redatto da un organismo affiliato alla Nato ha rivelato esattamente dove sono state posizionate le armi nucleari degli Stati Uniti in Europa. Il documento, intitolato "Una nuova era per la deterrenza nucleare. Modernizzazione, controllo degli armamenti e forze nucleari alleate" è stato pubblicato ad aprile, scrive il quotidiano statunitense “Washington Post”. Scritto da un senatore canadese per il Comitato di difesa e sicurezza dell'Assemblea parlamentare della Nato, il rapporto valutava il futuro della politica di deterrenza nucleare dell'organizzazione. Ciò che emerge mesi dopo è che il documento sembra rivelare la posizione di circa 150 armi nucleari statunitensi depositate in Europa. (segue) (Was)