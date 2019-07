Difesa: posizione di armi nucleari statunitensi in Europa rivelate accidentalmente da documento organismo Nato (2)

- Secondo una copia del documento pubblicato oggi dal quotidiano belga “De Morgen”, una sezione sull'arsenale nucleare riportava: "Queste bombe sono conservate in sei basi statunitensi ed europee: Kleine Brogel in Belgio, Büchel in Germania, Aviano e Ghedi-Torre in Italia, Volkel nei Paesi Bassi e Incirlik in Turchia”. Di norma, né gli Stati Uniti né i loro partner europei discutono la posizione delle armi nucleari di Washington nel continente. "Non commentiamo i dettagli delle posizioni nucleari della Nato", ha detto un funzionario dell'Alleanza alla stampa Usa, aggiungendo che non si tratta di documento ufficiale della Nato, ma che è stato scritto da membri dell'Assemblea parlamentare della Nato. (Was)