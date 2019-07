El Salvador: ministro Difesa su lotta criminalità, "necessario sforzo di tutti gli attori coinvolti"

- Il ministro della Difesa della Repubblica di El Salvador, René Merino, ha esortato tutti gli attori istituzionali coinvolti a unire gli sforzi nel portare avanti con convinzione il "Piano di controllo territoriale", la nuova strategia varata dal governo per contrastare le organizzazioni criminali e riportare gli indici di violenza del paese a livelli accettabili. "E' necessario lo sforzo da parte del governo così come di tutti gli altri organismi che possono contribuire al successo del Piano. Se non remiamo tutti nella stessa direzione è difficile ottenere risultati", ha detto il ministro nel corso di un'intervista per l'emittente Canale 21. Merino, inoltre, ha invitato la popolazione ad essere attenta e critica verso coloro che non sostengono a dovere lo sviluppo di questi piani. Il ministro della Difesa ha sottolineato il lavoro che è stato fatto nei quasi due mesi di attuazione del "Piano di controllo territoriale". In particolari ottimi risultati sono stati raggiunti oscurando il segnale dei telefoni cellulari nei carceri o la bolla di sicurezza fornita agli agenti di polizia e militari. "Nei settori in cui abbiamo dispiegato le unità speciali, non ci sono stati omicidi, e questo è importante perché se i poliziotti e i soldati si sentono sicuri possono svolgere al meglio le proprie funzioni", ha detto Merino. (segue) (Mec)