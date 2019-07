El Salvador: ministro Difesa su lotta criminalità, "necessario sforzo di tutti gli attori coinvolti" (2)

- Ieri, 15 luglio, l'ufficio di sicurezza del governo del presidente Nayib Bukele ha rivelato che tra giugno e luglio ci sono stati 262 omicidi e che nei primi 14 giorni di questo mese, la cifra di assassinii si ridotta a 70, mentre nello stesso periodo dell'anno scorso se n'erano contati 98. Appena pochi giorni fa il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, era già tornato a salutare gli effetti positivi del "Piano di controllo territoriale", la nuova strategia varata per cercare di riportare il paese a livelli accettabili di sicurezza. "Confermato. Per il secondo giorno consecutivo, in El Salvador ci son stati solo due omicidi. Grazie a dio si conferma la tendenza", aveva scritto Bukele in un messaggio pubblicato la serata di martedì sul proprio profilo Twitter la sera del 10 luglio. Da diversi giorni il capo dello stato rende noti i dati sull'indice degli omicidi nel paese. Nei primi giorni di applicazione del piano, ha detto il presidente, il tasso di omicidi è sceso al 7,1 per cento della popolazione dinanzi al 12,7 per cento del quinquennio precedente. E le morti, ha sottolineato Bukele, sono in gran parte registrate tra le fila delle bande criminali, al seguito di scontri a fuoco con le forze di sicurezza. (segue) (Mec)