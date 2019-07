El Salvador: ministro Difesa su lotta criminalità, "necessario sforzo di tutti gli attori coinvolti" (3)

- Il piano prevede innanzitutto un'azione di "tolleranza zero" nei confronti delle pratiche criminali contro cui, secondo l'attuale governo, è stato dato poco peso nel tempo. In questo capitolo rientra la decisione di incrementare la presenza delle forze di sicurezza nelle zone ritenute nevralgiche della criminalità. I dettagli operativi sono stati trasmessi alla commissione sicurezza del parlamento, ma non diffusi ai media, per ragioni "di opportunità". In contemporanea è stato disposto il regime di emergenza all'interno dei penitenziari. Bukele, che come consuetudine usa il suo profilo Twitter per rendere note anche le direttive istituzionali, si è rivolto al direttore delle carceri Osiris Luna Meza invitandolo a decretare "emergenza massima nei centri penali, tutte le celle chiuse 24/7, nessuno esce per nessun motivo". Un piano che verrà esteso fino a quando la criminalità organizzata non "smetterà di uccidere i salvadoregni". "Smettete di uccidere. Se smettete di uccidere, i vostri uomini che sono rinchiusi torneranno a vedere la luce del sole, a fare attività formative, a fare sport", ha detto Bukele. (segue) (Mec)