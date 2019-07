El Salvador: ministro Difesa su lotta criminalità, "necessario sforzo di tutti gli attori coinvolti" (5)

- Poco dopo il suo insediamento, avvenuto lo scorso 1 giugno, aveva parlato di un intervento "integrale" per riportare la legalità su territorio. Una azione congiunta delle forze di sicurezza e di iniziative civili: "Lo Stato inizierà a controllare il territorio con tutte le sue capacità: educazione, salute, infrastruttura. Riportiamo lo Stato nel suo insieme, per recuperare il territorio in modo integrale", spiegava il neo presidente. "Esiste una struttura parallela formata dalle bande", ha detto Bukele segnalando che i piani di intervento militare portati avanti dai precedenti governi erano di fatto inefficaci perché nel momento in cui polizia ed esercito tornavano in caserma i criminali riprendevano il controllo del territorio. La parte più consistente della nuova strategia sarà sempre affidata al ministero della Sicurezza, ha spiegato Bukele rimarcando però il peso degli altri dicasteri, ciascuno nelle proprie competenze impegnato a promuovere cultura, sviluppo e crescita economica per togliere terreno alla criminalità. A partire da un "massiccio" intervento di investimenti nel sistema educativo, compreso il ripristino degli istituti danneggiati dalle emergenze climatiche e ambientali. (Mec)