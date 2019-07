Usa: gruppi diritti civili e difesa migranti intentano causa contro nuovi limiti di Trump a richieste di asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni gruppi di difesa degli immigrati, guidati dall'American Civil Liberties Union (Aclu), un'associazione che si occupa di difendere i diritti civili e le libertà individuali negli Stati Uniti, ha fatto causa oggi, 16 luglio, contro l'amministrazione Trump in un tribunale federale a San Francisco, nel tentativo di fermare l'attuazione di una nuova politica che potrebbe limitare drasticamente le richieste di asilo dei migranti centroamericani che cercano di entrare negli Stati Uniti. Gli avvocati che hanno fatto causa al governo sostengono che l'amministrazione Trump non ha l'autorità di escludere i richiedenti asilo che arrivano attraverso il confine meridionale degli Stati Uniti, perché le leggi sull'immigrazione degli Stati Uniti affermano chiaramente che il governo non può squalificare i candidati sulla base di come sono arrivati. La politica "chiude crudelmente le nostre porte ai rifugiati in fuga dalle persecuzioni", si legge nella deposizione della causa, presentata ieri in un tribunale federale della California settentrionale. (segue) (Was)