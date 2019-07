El Salvador: procura generale crea unità speciale per indagare sulle persone scomparse (2)

- Il procuratore ha chiarito che tuttavia "qualsiasi pubblico ministero della Repubblica sarà autorizzato ad avviare indagini su persone scomparse che seguiranno protocolli specifici basati su standard internazionali e che saranno seguiti dal procuratore speciale". Malara ha annunciato infatti che per ogni denuncia di sparizione sarà applicato un Protocollo di azione urgente (Pau) nel quale sono stabilite linee strategiche basate su modelli forensi di indagine applicati a livello internazionale. Melara ha poi aggiunto che presenterà una "serie di riforme all'Assemblea legislativa" per far si che la giustizia sia applicata "con maggior rigore" ai responsabili delle sparizioni. (segue) (Mec)