Brasile: Bolsonaro su nomina figlio ad ambasciatore negli Usa,"per me è cosa fatta" (2)

- Una "valutazione" sul possibile invio del terzogenito a Washington era stata avanzata per la prima volta da Bolsonaro il 12 luglio ed è diventato tema ricorrente delle dichiarazione degli ultimi giorni. "C'è una tale possibilità: è un amico dei figli del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parla inglese e spagnolo ed è molto esperto, dal mio punto di vista potrebbe essere una persona adeguata e farebbe un ottimo lavoro a Washington", aveva detto domenica Bolsonaro intervistato dal quotidiano "Clarin". Il presidente aveva anche segnalato un altro possibile vantaggio dell'operazione. "Immaginatevi se il presidente argentino Mauricio Macri avesse un figlio ambasciatore qui in Brasile. Con tutto il rispetto al nostro ministero degli Esteri e per i diplomatici del mondo, la mia relazione con il figlio di Macri sarebbe diversa da quella con un ambasciatore professionale". Dal canto suo Eduardo Bolsonaro si era detto immediatamente disponibile ad assumere l'incarico. "Ho fatto un intercambio negli Stati Uniti dove ho migliorato il mio inglese e ho già cucinato tanti hamburger in un ristorante nello stato del Maine", ha detto ai cronisti al termine di un incontro con li ministro degli Esteri Ernesto Araujo, rivendicando l'appoggio all'operazione che avrebbe fornito lo stesso titolare della diplomazia brasiliana. (segue) (Brb)