Brasile: Bolsonaro su nomina figlio ad ambasciatore negli Usa,"per me è cosa fatta" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra gli Stati Uniti e il Brasile e i temi più rilevanti dell'agenda internazionale e regionale, sono stati al centro dei colloqui tra il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, e l'omologo statunitense, Donald Trump, a margine del G20 a Osaka, in Giappone, dello scorso 28 giugno. Il portavoce della presidenza del Brasile, generale Otavio dos Rego Barros ha affermato che tra le questioni affrontate si sono state la crisi in Venezuela, l'ingresso del paese sudamericano nell'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo), le relazioni commerciali internazionali e la guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina. Il tono rilassato dei due leader è stato lo stesso mostrato nel corso della visita ufficiale di Bolsonaro alla Casa Bianca, lo scorso marzo. (segue) (Brb)