Brasile: Bolsonaro su nomina figlio ad ambasciatore negli Usa,"per me è cosa fatta" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano ha detto di ammirare il presidente statunitense e di sperare nella sua rielezione. "L'ho sempre ammirato da prima delle elezioni, abbiamo molto in comune, rappresentiamo due grandi paesi che insieme possono fare molto per i propri popoli", ha detto. Bolsonaro ha colto l'occasione per invitare di nuovo Trump a visitare il Brasile. "Andremo in Brasile", ha risposto Trump, che da quando è salito al potere nel 2017 ha visitato solo un paese del Sud America, in Argentina, e ora ha detto di "volere" viaggiare nel paese di Bolsonaro. Trump ha poi elogiato Bolsonaro. "È un ragazzo speciale, sta facendo molto bene, è molto amato dal popolo del Brasile", ha affermato Trump, affermando poi "penso che si possa dire che gli Stati Uniti e il Brasile non sono mai stati così vicini". (segue) (Brb)