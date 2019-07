Brasile: Bolsonaro su nomina figlio ad ambasciatore negli Usa,"per me è cosa fatta" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso febbraio Eduardo Bolsonaro era stato nominato dall'ex stratega del Casa Bianca, Steve Bannon, come emissario del suo movimento politico "The Moviment" in America Latina. "The Moviment ha l'onore di dare il benvenuto a Eduardo Bolsonaro come partner illustre e al Brasile come alleato chiave nella regione" aveva annunciato su twitter. Al terzogenito del presidente è stato affidato il compito di sostenere l'agenda politica dell'organizzazione, i cui valori fondamentali rispecchiano anche il programma elettorale e di governo di Bolsonaro: sovranismo, populismo, militarismo, conservatorismo religioso cristiano, revisionismo storico e anti-marxismo. (Brb)