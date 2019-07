Costa Rica: arrestati autori video di invocazione alla rivolta armata contro governo (2)

- I guerriglieri costaricensi del "Fronte patriota 7 luglio" avevano diffuso un video nel quale minacciano un'insurrezione armata nel paese lo scorso 11 luglio. Nel video pubblicato su YouTube compaiono alcuni individui armati e incappucciati che bollavano il presidente, Carlos Alvarado, come traditore della patria. Subito dopo la diffusione del video la risposta del presidente non si era fatta attendere. "Il Costa Rica è una solida democrazia, invito tutte le forze vive di questo paese a rifiutare categoricamente questo messaggio antidemocratico e violento che minaccia i nostri valori circolato nelle ultime ore sui social network ", aveva affermato Alvarado in una pubblicazione sul proprio profilo Twitter. Successivamente, il presidente era apparso in alcune interviste televisive per chiarire che il ministero della Pubblica Sicurezza, insieme al dipartimento di Intelligence e Sicurezza, stanno già indagando per risalire all'origine del video e per poter fermare le azioni del gruppo armato. Il presidente aveva sottolineato che "non possiamo permettere a una manciata di persone irresponsabili e senza scrupoli di rubare a milioni di cittadini democratici la nostra tranquillità, la nostra storia, il nostro futuro e soprattutto la nostra pace", aveva affermato in diretta il presidente. (Mec)