Roma: incendio in un appartamento al Tufello, morto carbonizzato 62enne

- Incendio in un appartamento questa sera nel quartiere Tufello a Roma. Alle 19.45, per cause ancora da accertare, è scoppiato un incendio in un appartamento al terzo piano a via Monte Massico incrocio con via delle Isole Curzolane. Sono intervenute per spegnere le fiamme due squadre dei Vigili del fuoco, un'autobotte, un carro autoprotettori, e un'autoscala. Il personale ha spento l'incendio nelle stanze coinvolte evitando il propagarsi del fuoco nel resto dell'abitazione. Al termine dell'intervento è stato trovato il corpo di un uomo, italiano, 62 anni, carbonizzato all'interno dell'appartamento. La mamma e una condomina sono state trasportate all'ospedale per accertamenti. L'edificio è stato evacuato e l'abitazione colpita dalle fiamme al momento è in agibile. (Rer)