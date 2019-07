Ue: von der Leyen, Commissione sarà quella giusta per migliorare Europa

- La composizione della Commissione europea sarà quella giusta per il compito di migliorare l'Unione europea. Lo ha detto la neo eletta presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa dopo il voto. "Voglio una Commissione che lavori per rafforzare l'Europa", ha risposto a una domanda sulla possibile nomina di commissari euroscettici da parte di governi populisti come in Italia. "L'Europa è necessaria in questo mondo che cambia rapidamente. Sono profondamente convinta che facciamo meglio quando lavoriamo insieme. Ovviamente, a volte, èstancante cercare consenso e compromesso. Ma alla fine dobbiamo portare 500 milioni di persone in questo viaggio. Voglio una Commissione che sia impegnata a migliorare l'Ue e il mondo ha bisogno di un'Europa assertiva. La composizione della Commissione sarà quella giusta per questo compito", haconcluso. (Beb)