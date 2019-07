Porto Rico: migliaia di cittadini in piazza per chiedere dimissioni governatore

- Migliaia di cittadini di Porto Rico sono scesi nelle strade della capitale, San Juan, per chiedere le dimissioni del governatore, Ricardo Rossello, trascinato in un caso di presunta corruzione che vede coinvolti diversi membri del suo governo, svelato la settimana scorsa grazie a un'indagini dell'Fbi. Nel corso delle proteste si sono registrati numerosi scontri tra manifestanti e polizia. Gli agenti in tenuta anti-sommossa hanno isolato il centro della capotale portoricana il cui accesso è stato interdetto per molte ore, e hanno sparato gas lacrimogeni per disperderei gruppi di persone scese in strada per criticare il governo. Tra questi alcuni facinorosi hanno lanciato pietre contro gli agenti, anche se, tuttavia, è impossibile per le autorità, al momento, stabilire da dove sia partita la violenza. Tre persone sono state arrestate per aver aggredito gli agenti. (segue) (Brb)