Porto Rico: migliaia di cittadini in piazza per chiedere dimissioni governatore (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche alcune celebrità portoricane come Bad Bunny o Ricky Martin hanno criticato la postura del governatore. "Questo non è il governo che ci è stato promesso nella campagna politica che ha portato Roselló al governo, non è all'altezza delle nostre aspettative, questa è la più grande delusione. Governatore, i tuoi insulti e le sue battute ci mostrano chi sei veramente", ha pubblicato sul suo profilo Twitter il famoso cantante Richy Martin. Porto Rico sta attraversando un periodo di crisi generalizzata, con una violenza paragonabile ai livelli del Messico, con la povertà che ormai colpisce il 45 per cento della popolazione e numerosi casi di corruzione che coinvolgono diversi membri del governo dell'isola per frode e furto. Inoltre l'isola non ha superato gli effetti dell'uragano Mary che ha colpito l'isola nel 2017, portando il governo alla bancarotta. (Brb)