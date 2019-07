Usa-Iran: Pompeo, Teheran pronto a negoziare accordo su piano missilistico

- L'Iran sarebbe pronto a negoziare con gli Stati Uniti un accordo sul suo programma missilistico: lo ha dichiarato oggi, 16 luglio, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. "Per la prima volta (...) gli iraniani hanno detto che sono pronti a negoziare sul loro programma missilistico", ha annunciato Pompeo in una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Il presidente Donald Trump ha spiegato che "non stiamo cercando un cambio di regime. (…) Li vogliamo fuori dallo Yemen", ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Trump, ripreso dalla stampa Usa, ha confermato che gli Stati Uniti stanno facendo progressi con l'Iran: "(Gli iraniani) Vorrebbero parlare e vedremo cosa accadrà. (...) Non possono avere un'arma nucleare". Tuttavia, in serata l'Iran ha respinto le dichiarazioni da parte dell'amministrazione Trump di essere disposto a negoziare il suo programma missilistico. I missili iraniani "non sono assolutamente e in nessuna situazione negoziabili con qualcuno o con qualche paese, in nessun momento", si legge in una dichiarazione della missione dell'Iran alle Nazioni Unite. (segue) (Was)