Energia: petrolio in calo del 3 per cento dopo segnali di allentamento tensioni Usa-Iran (2)

- Il presidente Donald Trump ha dichiarato che "sono stati fatti molti progressi" con l'Iran. Tuttavia, in serata l'Iran ha respinto le dichiarazioni da parte dell'amministrazione Trump di essere disposto a negoziare il suo programma missilistico. I missili iraniani "non sono assolutamente e in nessuna situazione negoziabili con qualcuno o con qualche paese, in nessun momento", si legge in una dichiarazione della missione dell'Iran alle Nazioni Unite. L’incertezza sulle prospettive economiche della Cina ha anche fatto pressione sui prezzi in calo del petrolio, dopo che i dati di lunedì, 15 luglio, hanno mostrato che la crescita nel paese è rallentata al 6,2 per cento rispetto a un anno prima, il ritmo più debole in almeno 27 anni. (Was)