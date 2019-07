Usa-Colombia: incontro tra Pompeo e omologo colombiano Trujillo su Venezuela e lotta al narcotraffico

- La crisi venezuelana e la lotta contro il narcotraffico sono stati i principali temi discussi oggi, 16 luglio, dal segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, e il ministro degli Esteri colombiano Carlos Holmes Trujillo a Washington, DC. "I due leader hanno discusso della crisi umanitaria politica e umanitaria in corso in Venezuela. Il segretario ha espresso gratitudine per la continua leadership della Colombia e per la straordinaria generosità nell'ospitare i venezuelani sfollati", si legge in un comunicato del dipartimento di Stato. "Il segretario e il ministro degli Esteri hanno inoltre discusso i recenti progressi nella lotta contro i narcotici e la necessità di fare di più per raggiungere l'obiettivo comune di ridurre di metà la coltivazione di coca e la produzione di cocaina entro la fine del 2023", conclude la nota. (Was)