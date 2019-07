Brasile: si è insediato il nuovo presidente della Banca Bndes, Gustavo Montezano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della cerimonia Montezano ha esposto le priorità dell'agenda della banca: privatizzazioni, finanziamenti di investimenti in favore di infrastrutture e ristrutturazione finanziaria di stati e comuni. "La Bndes entro la fine dell'anno sarà meno banca e più sviluppo", ha detto Montezano, dopo aver sottolineato che la banca non cercherà profitti ma sostenibilità finanziaria. Il neopresidente ha poi affermato di voler completare la restituzione di tutte le risorse che nel corso degli anni sono state prestate dal governo federale alle banche statali per poter fare investimenti o concedere finanziamenti a tasso agevolato che attualmente ammontano a 126 miliardi di real (30 miliardi di euro). Montezano ha anche affermato di voler dismettere in borsa tutte le partecipazioni azionarie della banca in altre società. Inoltre, su espressa richiesta del governo e del presidente Bolsonaro, Montezano ha detto che aprirà la "scatola nera del passato" dell'istituzione, intenzionato a far luce sulle presunte irregolarità nei prestiti concessi a Cuba e Venezuela negli ultimi anni. (segue) (Brb)