Brasile: si è insediato il nuovo presidente della Banca Bndes, Gustavo Montezano (3)

- Laureato all'Instituto militare di ingegneria (Ime), dopo aver conseguito un master in Finanza Montezano ha costruito la sua carriera di 17 anni nel mercato finanziario. Partner di Banco Pactual, è stato responsabile del settore credito, riassicurazione e finanza di progetto, oltre a essere stato direttore esecutivo dell'area merceologica della banca presso la sede di Londra. Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, aveva annunciato la nomina del nuovo presidente della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) dopo le dimissioni di Joaquim Levy, lo scorso 18 giugno. L'ex presidente della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), Joaquim Levy, aveva inviato domenica 16 giugno una lettera al ministro dell'Economia, Paulo Guedes, chiedendo di essere allontanato. (segue) (Brb)