Americhe: Messico lavora per accordo commerciale con Corea del Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La condizione di paese associato dell'Alleanza prevede che i paesi membri abbiano un accordo "con alti standard" in materia commerciale. Il Messico aveva avviato i negoziati per un accordo di libero commercio con la Corea del Sud nel 2004, in parallelo alle trattative che venivano condotte per l'accordo di associazione economica con il Giappone, concluso il 1 aprile 2005. Colombia, Perù e Cile hanno al loro attivo già dei trattati singolo con Sejul. (segue) (Mec)