Americhe: Messico lavora per accordo commerciale con Corea del Sud (3)

- La Alleanza del Pacifico è una iniziativa di integrazione regionale formata nel 2011 da quattro paesi bagnati dall'omonimo Oceano: Cile, Messico, Perù e Colombia. L'organismo, cui Costa Rica e Panama aspirano a entrare come membri permanenti, si propone come un acceleratore delle economie nazionali con una strategia commerciale diretta ai mercati dell'Asia Pacifico. I quattro paesi rappresentano ad oggi circa il 40 per cento del Prodotto interno lordo dell'America latina. Nel 2015 la popolazione complessiva del blocco arrivava a 225 milioni di abitanti, con un Pil per capita di circa 17.000 dollari. Nello stesso anno gli investimenti stranieri diretti sono stati pari a 69 miliardi di dollari, il 44 per cento di tutti quelli arrivati in America latina e Caraibi. I quattro paesi accolgono ogni anno 43 milioni di turisti e, in blocco, rappresentano la settima economia del mondo. Il blocco conta oggi 52 paesi osservatori, tra cui l'Italia. (Mec)