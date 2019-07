Lega: Delrio (Pd), da Salvini offesa istituzionale senza precedenti, Pd occupa Commissione

- "Non degnare di una risposta il presidente della Camera, mi pare un'offesa istituzionale senza precedenti". Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico alla Camera, Graziano Delrio, dopo che il ministro dell'Interno Salvini non ha risposto alla richiesta di informativa avanzata da Pd, Leu e +Europa. Delrio ha quindi annunciato: "Se il Parlameto accetta di esser trattato così significa che non ha senso farlo funzionare. Per noi, dunque, le attività sono immediatamente sospese. La Affari costituzionali non proseguirà più il lavoro perché noi attueremo misure di ocucpazione della Commissione". Per Delrio, infatti, che Salvini non si sia "nemmeno degnato di rispondere è un fatto che umilia non soltanto le opposizioni ma il Parlamento. Nel frattempo - ha aggiunto il deputato dem - il ministro ha il tempo di andare al gattile, e fa bene, ma potrebbe anche degnarsi di rispondere al Parlamento, visto che è un ministro della Repubblica". (Rin)