Ue: Conte, von der Leyen presidente Commissione è inizio incoraggiante, potrà contare su Italia per Europa più vicina a cittadini

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una nota commenta: "L'elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione europea rappresenta un inizio incoraggiante. Ma è solo l'inizio - precisa -. Apprezziamo le proposte programmatiche della presidente von der Leyen in direzione di un'Europa finalmente più solidale, più rispettosa dell'ambiente e più sicura rispetto ai traffici illeciti e alla migrazione illegale. Il percorso della nuova Commissione europea in direzione di un'Europa più vicina ai bisogni dei cittadini, più giusta e più democratica avrà successo se potrà contare sull'impegno di tutte le istituzioni europee e degli Stati membri. Su quello italiano potrà certamente contare. Consapevole del suo ruolo come Paese fondatore dell'Unione Europea, l'Italia - conclude - intende fare la sua parte affinché l'Europa sappia rinnovarsi e torni a mettere i cittadini al centro del suo futuro".(Com)