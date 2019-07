Finanziamento partiti: D'Uva (M5s) su Commissione inchiesta, chi ha mani libere voti nostra proposta

- In un post sul blog delle Stelle il capogruppo M5s alla Camera, Francesco D'Uva, comunica di aver consegnato oggi "nelle mani del collega Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega", la proposta di legge Cinque stelle per istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti ai partiti". D'Uva quindi spiega: "L'ho invitato a sottoscriverla al più presto e ho ricevuto un apprezzamento che fa ben sperare. Per il M5s prima di tutto vengono la legalità e la trasparenza davanti ai cittadini. Chi come noi ha la coscienza a posto e le mani libere non ha nulla da nascondere. La Commissione d'inchiesta - dettaglia - avrà durata di diciotto mesi e sarà composta da 20 deputati e 20 senatori. I cittadini meritano di sapere tutto: la natura e l'esatta identità dell'autore dei finanziamenti, dei contributi diretti ed indiretti comprese le donazioni, anche di provenienza estera; la natura di questi finanziamenti; la tracciabilità e la trasparenza degli stessi; l'elenco e la provenienza di tutti i beni mobili e immobili; infine l'elenco di tutte le associazioni e fondazioni riconducibili a vario titolo ai partiti, ai movimenti e gruppi politici, i relativi finanziatori e l'ammontare dei finanziamenti e dei contributi erogati singolarmente e complessivamente". (segue) (Rin)