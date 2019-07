Finanziamento partiti: D'Uva (M5s) su Commissione inchiesta, chi ha mani libere voti nostra proposta (2)

- D'uva quindi aggiunge: "Auspico che la risposta positiva dei partiti ad una proposta di tale buon senso sia unanime, così da partire al più presto. Spero che il Partito democratico, che oggi chiede chiarezza alla Lega, ritiri contestualmente la proposta Zanda per reintrodurre il finanziamento pubblico ai partiti, 90 milioni di euro sottratti ai contribuenti. Lo stesso vale per Fratelli d'Italia che con una proposta analoga a quella del Pd, depositata in questa legislatura, vorrebbe reintrodurre il finanziamento pubblico ai partiti. Ricordiamo che il finanziamento pubblico fu eliminato, per volontà popolare, dal risultato del referendum dell'aprile 1993, nel quale il 90,03 per cento dei cittadini italiani si espresse in maniera inequivocabile negando tale forma di beneficio alle formazioni politiche. Noi abbiamo sempre dimostrato che si può fare politica senza bisogno di fagocitare i soldi dei cittadini. Ci siamo sempre finanziati con micro donazioni volontarie e questo oggi ci permette di avere le mani libere per poter fare politica nell'esclusivo interesse dei cittadini italiani, senza dover rendere conto a nessuno se non ai nostri elettori". (segue) (Rin)