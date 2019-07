Venezuela: governo respinge "inaccettabili minacce dell'Unione europea su sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo venezuelano torna a condannare le dichiarazioni rese dell'Unione Europea rispetta alla crisi in atto nel paese, censurando le "inaccettabili minacce" rilanciate dall'Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, a margine del Consiglio affari esteri di oggi. In una nota diffusa dal ministero degli Esteri, Caracas segnala che l'annuncio di eventuali ulteriori pressioni da parte di Bruxelles, oltre ad essere "una intromissione negli affari interni venezuelani", rappresenta un ulteriore avvicinamento "alle posizioni aggressive del governo statunitense". Una strada che allontana i 28 "dagli sforzi per raggiungere un'intesa pacifica tra i principali attori politici venezuelani". La dichiarazione diffusa dall'Ue in mattinata, ricordati gli effetti della csisi economica e politica, faceva riferimento a possibili inasprimenti di sanzioni nel caso i colloqui in corso coordinati dalla Norvegia non portassero a risultati concreti. (segue) (Brb)