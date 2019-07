Venezuela: governo respinge "inaccettabili minacce dell'Unione europea su sanzioni (2)

- In un momento in cui "la riflessione risulta vitale per un clima di dialogo in Venezuela, l'Unione europea sembra impegnarsi per mantenere il conflitto come forma di fare politica, contravvenendo anche alla buona disposizione" mostrata dall'incaricato speciale Enrique Iglesias, recita la nota. L'appoggio ai "fattori destabilizzanti" finisce per privare di valore "qualsiasi iniziativa come quella dell'autonominato Gruppo internazionale di Contatto". Mentre "in Venezuela e nel mondo si alzano voci che condannano l'embargo criminale, conseguenza delle misure coercitive unilaterali, l'Ue utilizza queste misure come meccanismo di estorsione politica" e base per "coprire" i responsabili "di reati politici e di chi fa appelli a interventi militari stranieri". Il governo "bolivariano" chiude la nota invitando l'Ue a mantenere una posizione di "rispetto ed equilibrio costruttivo" sulla questione. (segue) (Brb)