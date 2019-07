Venezuela: governo respinge "inaccettabili minacce dell'Unione europea su sanzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione resa oggi l'Ue parla della crisi venezuelana come "una delle principali fonti di instabilità per la regione", segnalando che "la relazione recentemente pubblicata dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, conferma in modo chiaro e dettagliato l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti umani, l'erosione dello stato di diritto e lo smantellamento delle istituzioni democratiche nel paese". Una crisi "multidimensionale" che "richiede una soluzione politica urgente" che si può ottenete solo "attraverso un processo pacifico, democratico e di pertinenza venezuelana, che porti a elezioni presidenziali libere ed eque". In questo senso Bruxelles " accoglie e sostiene la ripresa in Barbados dei colloqui facilitati dal governo norvegese, che dovrebbe rimanere il canale principale per superare la crisi. Chiede un impegno sincero e la necessaria flessibilità per raggiungere con urgenza un risultato che consenta elezioni trasparenti e monitorate a livello internazionale, la reintegrazione dei poteri pubblici pertinenti e che ponga le basi per la riconciliazione nazionale e la ripresa economica". (segue) (Brb)