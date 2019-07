Venezuela: governo respinge "inaccettabili minacce dell'Unione europea su sanzioni (4)

- Nel caso in cui non vi siano risultati concreti dai negoziati in corso, l'Ue amplierà ulteriormente le sue misure mirate. Ricorda inoltre che queste misure possono essere invertite nel caso in cui vengano compiuti progressi sostanziali verso il ripristino della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani in Venezuela. L'Ue sottolinea, nella dichiarazione, la necessità di un maggiore coordinamento tra tutti gli attori internazionali a sostegno del lavoro attuale verso un risultato negoziato verso elezioni libere ed eque. Per questo, l'Ue continuerà i suoi sforzi, anche attraverso il gruppo di contatto internazionale e il suo consigliere speciale, per sostenere un percorso elettorale pacifico come via d'uscita dalla crisi venezuelana. (segue) (Brb)