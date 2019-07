Ue: Casellati, congratulazioni a von der Leyen, prima donna presidente Commissione, prossima sfida è che non sia più fatto straordinario

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, afferma in una nota: "Desidero porgere le mie più vive congratulazioni all'onorevole Ursula von der Leyen, prima donna eletta all'alto incarico di presidente della Commissione europea. Un traguardo - prosegue - che segna un nuovo e fondamentale passaggio nel cammino di crescita e piena affermazione delle donne in Europa. La prossima sfida che ci attende, a questo punto, è che l'ascesa delle donne ai più alti vertici delle istituzioni, della politica e dell'economia mondiale non venga più considerato un fatto straordinario". Casellati quindi aggiunge: "Alla gestione delle complesse sfide che impegneranno nei prossimi anni le istituzioni dell'Unione europea e la Commissione in modo particolare, Ursula von der Leyen saprà portare il contributo prezioso di una autorevole e consolidata esperienza istituzionale e di governo. Nel rinnovare i più fervidi auguri di buon lavoro al presidente della Commissione europea, auspico - conclude - una cooperazione sempre più intensa e fruttuosa fra il Senato italiano, che ho l'onore di presiedere, e le istituzioni dell'Unione europea". (Com)