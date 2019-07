Ue: Berlusconi con mano fasciata, caduto per colpo di testa a pallone

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si è presentato al Parlamento europeo di Strasburgo per partecipare al voto su Ursula von der Leyen a presidente della Commissione europea con una mano fasciata. "Ieri sera, dopo una giornata passata col Monza, una giornata di esercizi spirituali in cui abbiamo parlato di calcio, ma anche del futuro di questi ragazzi dopo che hanno finito di fare i calciatori, prendendosi una laurea, studiando le lingue, abbiamo deciso di dare qualche colpo a un pallone. Io facendo un colpo di testa, ben riuscito, dalla spinta che mi sono dato sono caduto su un selciato fatto di sassi. Mi sono fatto tre sbrechi nella gamba, uno nel braccio e mi sono fatto male al polso. Questo succede perché non mi ricordo mai l'età che ho", ha detto. (Beb)