Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (4)

- VARIE- Il ministro dell’interno Matteo Salvini sarà al Gattile del Verano a Roma per visitare la struttura che ospita la più grande colonia di gatti della Capitale. Ben 450 esemplari curati dall’associazione di volontariato Animal Welfare Onlus. È un’iniziativa che fa seguito allo stanziamento da parte del ministero dell’Interno di un fondo da 1 milione di euro per la prevenzione e il contrasto al maltrattamento degli animali. Cimitero monumentale del Verano, piazzale del Verano 1 (ore 11)- Yuri Sannino, l’agente scelto della Polizia di Stato ferito il 28 giugno a Tor Bella Monaca incontra i giornalisti in questura. L’agente scelto intervenuto in via dei Cochi, zona Tor Bella Monaca, per una violenta lite tra un uomo ed una donna, rimasto ferito al torace da una coltellata, incontrerà domani i giornalisti per raccontare la sua storia. Questura Roma, sala “Prisco Palumbo”, via di San Vitale 15 (ore 11)- Esibizione del Maestro Antonio Pappano e del Maestro Luigi Piovano. Aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo Da Vinci, Terminal 3, area partenze (ore 11)- Conferenza stampa "Dallo Spazio alla Terra. Il salto tecnologico per l'agricoltura italiana". In occasione dell'evento, verrà presentato il progetto della società Ibf relativo ai servizi sull’agricoltura di precisione per le aziende agricole italiane, realizzato da Ismea e Bonifiche Ferraresi in partnership con E-geos (gruppo Leonardo) e A2A. All'incontro interverranno Raffaele Borriello, Direttore Generale di Ismea; Valerio Camerano, Amministratore Delegato di A2A; Gianni De Gennaro, Presidente di Leonardo; Federico Vecchioni, Amministratore Delegato di BF SpA. Concluderà Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. MoMeC – Montecitorio Meeting Centre, Via della Colonna Antonina, 52. (ore 11) (segue) (Rer)